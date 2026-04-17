Переговоры США и Ирана могут пройти 20 апреля, пишет WSJ

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Переговоры США и Ирана могут состояться 20 апреля в Пакистане, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации.
Портал Axios в пятницу написал, что второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде уже в воскресенье. Позднее американский президент Дональд Трамп сказал, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", а встреча с ИРИ якобы может пройти на выходных.
"Переговоры между США и Ираном официально пока не назначены, однако высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что они, вероятно, состоятся в понедельник в Пакистане", - говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что переговорщики США - "наготове".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.