МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия сейчас вряд ли готова вести прямые переговоры с Украиной без участия посредников, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

"Я не думаю, что сейчас есть готовность напрямую без оказания каких-то добрых услуг, то есть без посредничества, вести переговоры", - сказал он " Известиям ".

Как отметил дипломат, Москва пока не видит оснований говорить, что Украина серьезно и существенно поменяла свою позицию. По его оценке, ждать прямого диалога бесперспективно без давления на Киев.

"Более чем полгода назад, когда это (переговоры с Украиной - ред.) было в стамбульском формате, прошло последнее заседание, Россия передала текст проекта меморандума, и до сих пор мы ничего на него не получили", - подчеркнул Мирошник.