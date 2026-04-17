Мирошник высказался о возможности прямых переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.04.2026
00:36 17.04.2026 (обновлено: 02:42 17.04.2026)
Мирошник высказался о возможности прямых переговоров России и Украины

Родион Мирошник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия сейчас вряд ли готова вести прямые переговоры с Украиной без участия посредников.
  • По оценке дипломата, ждать прямого диалога бесперспективно без давления на Киев, так как Украина не поменяла свою позицию.
  • Мирошник отметил, что Россия до сих пор не получила ответа на текст проекта меморандума, переданного Украине.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия сейчас вряд ли готова вести прямые переговоры с Украиной без участия посредников, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Я не думаю, что сейчас есть готовность напрямую без оказания каких-то добрых услуг, то есть без посредничества, вести переговоры", - сказал он "Известиям".
Как отметил дипломат, Москва пока не видит оснований говорить, что Украина серьезно и существенно поменяла свою позицию. По его оценке, ждать прямого диалога бесперспективно без давления на Киев.
"Более чем полгода назад, когда это (переговоры с Украиной - ред.) было в стамбульском формате, прошло последнее заседание, Россия передала текст проекта меморандума, и до сих пор мы ничего на него не получили", - подчеркнул Мирошник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговоры по украинскому урегулированию пока поставлены на паузу.
