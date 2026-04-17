Пенсионер в Пензе потерял почти четыре миллиона рублей из-за мошенников

"В дежурную часть УМВД России по городу Пензе с заявлением обратился местный житель 1960 года рождения. Заявитель рассказал, что на его телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником фонда социальной защиты. Звонивший сообщил, что ему необходимо сделать перерасчет пенсии, а для этого необходимо продиктовать цифровой код из смс-сообщения, что заявитель и сделал", - рассказали в пресс-службе управления.

Далее пенсионеру позвонил "силовик", который пояснил, что со счета мужчины пытаются снять деньги. Он предложил перевести деньги на "безопасный счет", что пенсионер и сделал, отправив аферистам 1,39 миллиона рублей. Затем неизвестный потребовал закрыть все счета в банке и перевести деньги в доллары, а после передать их курьеру. Заявитель, не догадываясь, что общается с мошенниками, обменял почти 2,5 миллиона рублей на доллары и отдал сбережения незнакомому мужчине около своего дома.