Пенсионер в Пензе потерял почти четыре миллиона рублей из-за мошенников
09:43 17.04.2026 (обновлено: 09:44 17.04.2026)
Пенсионер в Пензе потерял почти четыре миллиона рублей из-за мошенников

Житель Пензы потерял почти 4 млн руб после звонка о "перерасчете пенсии"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожилой житель Пензы потерял почти четыре миллиона рублей, поверив мошенникам.
  • Аферисты под видом сотрудника фонда социальной защиты и силовика убедили пенсионера отдать сбережения курьеру.
  • Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
САРАТОВ, 17 апр - РИА Новости. Пожилой житель Пензы потерял почти 4 миллиона рублей, поверив мошенникам, которые заявили о необходимости сделать перерасчет пенсии и закрыть все банковские счета, сообщили в региональном УМВД.
"В дежурную часть УМВД России по городу Пензе с заявлением обратился местный житель 1960 года рождения. Заявитель рассказал, что на его телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником фонда социальной защиты. Звонивший сообщил, что ему необходимо сделать перерасчет пенсии, а для этого необходимо продиктовать цифровой код из смс-сообщения, что заявитель и сделал", - рассказали в пресс-службе управления.
Далее пенсионеру позвонил "силовик", который пояснил, что со счета мужчины пытаются снять деньги. Он предложил перевести деньги на "безопасный счет", что пенсионер и сделал, отправив аферистам 1,39 миллиона рублей. Затем неизвестный потребовал закрыть все счета в банке и перевести деньги в доллары, а после передать их курьеру. Заявитель, не догадываясь, что общается с мошенниками, обменял почти 2,5 миллиона рублей на доллары и отдал сбережения незнакомому мужчине около своего дома.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Ведется розыск злоумышленников, им грозит до 10 лет лишения свободы.
