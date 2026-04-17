Вяльбе и Губерниев вместе могли бы свернуть горы, считает Панжинский

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, работая в одной команде, могли бы свернуть горы, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.
В марте Дмитрий Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. В четверг Губерниев в своем Telegram-канале анонсировал, что скоро будут объединены его силы с Вяльбе при участии Свищева для работы с лыжными видами спорта.
"Я в большей степени на стороне Елены Валерьевны. Вяльбе правильно делает, что ушла в позицию "собаки лают, караван идет". Хотя от Дмитрия есть объективные доводы. Но нет ни одной федерации, где нет проблем. Да, он хочет помочь развитию спорта в России. И если бы он вошел в единую команду с Еленой Валерьевной, это было бы сильно. Могли бы горы свернуть с его ресурсами. Но, к сожалению, они в состоянии конфронтации", - сказал Панжинский.
Также Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки. Ранее Губерниев заявлял о намерении баллотироваться на должность президента ФЛГР. Тогда он напомнил, что эта должность является выборной, и выразил уверенность в победе.
