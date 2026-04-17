Овчинский: ЖК на 194 квартиры возвели по реновации в районе Лефортово

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Жилой комплекс на 194 квартиры построили для участников программы реновации в районе Лефортово на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появилась неподалеку от станции метро "Авиамоторная" на месте снесенного дома старого жилфонда на улице Шепелюгинской, 14. Застраивался участок площадью более 0,5 гектара.

"Дом на Шепелюгинской улице стал одним из 14 объектов, утвержденных для реализации программы реновации в Лефортове. В монолитном двухсекционном доме переменной этажности 194 квартиры, три из них оборудованы для маломобильных граждан. На первом этаже спроектированы нежилые помещения для коммерческого использования", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Внешний облик жилого комплекса формируют фасады молочного цвета с контрастными графитовыми вставками. Суммарная площадь возведенного по принципам безбарьерной среды здания превысила 19,5 тысячи квадратных метров, уточнил руководитель департамента.

Помещения для хранения велосипедов и детских колясок, комнаты консьержа и охраны, санузлы размещены на первом этаже новостройки, добавил министр. В отведенных комнатах первого этажа в скором времени заработают востребованные у жильцов объекты инфраструктуры.

Привели в порядок строители и территорию вокруг нового ЖК: там оснастили детские и спортивные площадки, положили тротуар, разбили зеленые насаждения, установили фонари. Предусмотрены, кроме того, парковочные зоны для автомобилей, вынесенные за пределы прогулочных локаций, отметил Овчинский.