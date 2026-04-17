Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: ЖК на 194 квартиры возвели по реновации в районе Лефортово
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 17.04.2026
Овчинский: ЖК на 194 квартиры возвели по реновации в районе Лефортово

Овчинский: дом для участников программы реновации построили в Лефортове в Москве

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Жилой комплекс на 194 квартиры построили для участников программы реновации в районе Лефортово на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка появилась неподалеку от станции метро "Авиамоторная" на месте снесенного дома старого жилфонда на улице Шепелюгинской, 14. Застраивался участок площадью более 0,5 гектара.
"Дом на Шепелюгинской улице стал одним из 14 объектов, утвержденных для реализации программы реновации в Лефортове. В монолитном двухсекционном доме переменной этажности 194 квартиры, три из них оборудованы для маломобильных граждан. На первом этаже спроектированы нежилые помещения для коммерческого использования", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Внешний облик жилого комплекса формируют фасады молочного цвета с контрастными графитовыми вставками. Суммарная площадь возведенного по принципам безбарьерной среды здания превысила 19,5 тысячи квадратных метров, уточнил руководитель департамента.
Помещения для хранения велосипедов и детских колясок, комнаты консьержа и охраны, санузлы размещены на первом этаже новостройки, добавил министр. В отведенных комнатах первого этажа в скором времени заработают востребованные у жильцов объекты инфраструктуры.
Привели в порядок строители и территорию вокруг нового ЖК: там оснастили детские и спортивные площадки, положили тротуар, разбили зеленые насаждения, установили фонари. Предусмотрены, кроме того, парковочные зоны для автомобилей, вынесенные за пределы прогулочных локаций, отметил Овчинский.
Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что открытие на первых этажах домов, построенных по программе реновации, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры – кафе, магазинов, аптек, спортзалов, химчисток, образовательных центров, детских клубов – позволяет формировать полноценную среду для жизни.
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала