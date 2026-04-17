Рейтинг@Mail.ru
Семейная память. В Белгороде открылась выставка об освобождении от нацизма
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 17.04.2026 (обновлено: 16:48 17.04.2026)

Семейная память. В Белгороде открылась выставка об освобождении от нацизма

© Фото : пресс-служба БелГУПрезентация комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ БелГУ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В НИУ "БелГУ" открылась XIV Ежегодная студенческая научно-практическая конференция "Семейная память о войне", в рамках которой студенты историко-филологического факультета представили выставку на основе четырех модулей комплексной мобильной экспозиции проекта "Освобождение. Мир народам", сообщили в пресс-службе университета.
Выставка представляет собой уникальный информационный комплекс материалов. В него входят тематические модули: "Освобождение. 1943–1945 гг.", "Освобождение. Крым", "Освобожденная Европа", "Освобождение. Беларусь". Проект реализуется Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на основе уникальных материалов фотоархива Совинформбюро.
"Для НИУ БелГУ сотрудничество с международной медиагруппой "Россия сегодня" — это не просто вопрос патриотического воспитания, это сохранение высокого уровня исторической достоверности. Когда студент погружается в те роковые события не через текст учебника, а видит перед собой факсимиле сводок "Совинформбюро", зачитанных Левитаном, или документальный снимок военного корреспондента, история перестает быть абстрактным нарративом и становится экзистенциальным опытом", — рассказала ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгения Карловская.
Она добавила, что проект "Освобождение. Мир народам" показывает студентам и жителям прифронтового города, что борьба не закончена — она продолжается, и у нее те же герои, те же ценности и та же Победа впереди.
Мероприятие проходит в преддверии Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
 
Социальный навигаторОбществоБелгородПрезидентский фонд культурных инициативСовинформбюроВеликая Отечественная война (1941-1945)Освобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к Победе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала