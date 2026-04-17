Семейная память. В Белгороде открылась выставка об освобождении от нацизма

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В НИУ "БелГУ" открылась XIV Ежегодная студенческая научно-практическая конференция "Семейная память о войне", в рамках которой студенты историко-филологического факультета представили выставку на основе четырех модулей комплексной мобильной экспозиции проекта "Освобождение. Мир народам", сообщили в пресс-службе университета.

Выставка представляет собой уникальный информационный комплекс материалов. В него входят тематические модули: "Освобождение. 1943–1945 гг.", "Освобождение. Крым", "Освобожденная Европа", "Освобождение. Беларусь". Проект реализуется Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на основе уникальных материалов фотоархива Совинформбюро.

© Фото : пресс-служба БелГУ Презентация комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" в НИУ БелГУ

"Для НИУ БелГУ сотрудничество с международной медиагруппой "Россия сегодня" — это не просто вопрос патриотического воспитания, это сохранение высокого уровня исторической достоверности. Когда студент погружается в те роковые события не через текст учебника, а видит перед собой факсимиле сводок "Совинформбюро", зачитанных Левитаном, или документальный снимок военного корреспондента, история перестает быть абстрактным нарративом и становится экзистенциальным опытом", — рассказала ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгения Карловская.

Она добавила, что проект "Освобождение. Мир народам" показывает студентам и жителям прифронтового города, что борьба не закончена — она продолжается, и у нее те же герои, те же ценности и та же Победа впереди.

