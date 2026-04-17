Полицейский, убитый в Оренбуржье, недавно вернулся с СВО

УФА, 17 апр – РИА Новости. Полицейский Никита Гнусин, который получил смертельное ранение при задержании мужчины, объявленного в розыск в Оренбуржье, недавно вернулся со службы в батальоне "Барс-6" в зоне специальной военной операции, сообщает аппарат губернатора и правительства Оренбургской области в соцсети "ВКонтакте".
Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области выразил соболезнования родным, близким погибшего при исполнении служебного долга старшего лейтенанта полиции Никиты Дмитриевича Гнусина.
"Совсем недавно он вернулся со службы в батальоне "Барс-6" в зоне специальной военной операции. 16 апреля молодой офицер получил несовместимые с жизнью ранения в ходе задержания опасного преступника в посёлке Аккермановка города Новотроицка Оренбургской области. Только накануне Никита Дмитриевич был назначен оперуполномоченным, и уже на следующий день - в день его рождения - случилась страшная трагедия", - говорится в сообщении.
Власти региона рассказали, что Гнусин из полицейской династии, его отец Дмитрий Павлович - пенсионер МВД. Младшая сестра также служит в полиции. У офицера остался четырехлетний сын.
Трагедия произошла в посёлке Аккермановка в четверг. При задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены четверо полицейских, один из них – 28-летний Никита Гнусин - погиб на месте. Пострадавшие в тяжёлом состоянии были госпитализированы. Губернатор региона Евгений Солнцев сообщал, что к утру у двоих раненых состояние улучшилось, третьего для оказания дополнительной помощи перевезли в больницу Оренбурга.
Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают поиск подозреваемого. Его грузовик "ГАЗон" был обнаружен в районе поселка Белошапка, сам мужчина скрылся в гористой местности.
Мэрии Новотроицка РИА Новости сообщали, что похороны полицейского пройдут 18 апреля.