В Оренбуржье подозреваемый в нападении на полицейских скрылся в горах
08:55 17.04.2026 (обновлено: 11:46 17.04.2026)
В Оренбуржье подозреваемый в нападении на полицейских скрылся в горах

© УМВД по Оренбургской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбуржье бросил автомобиль в районе села Белошапка.
  • Предположительно, злоумышленник скрылся в гористой местности.
  • Сейчас в этом районе работают сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.
УФА, 17 апр - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбуржье бросил автомобиль и скрылся в гористой местности, сообщает УМВД по Оренбургской области.
"Вооруженный злоумышленник бросил автомобиль в районе села Белошапка и, предположительно, скрылся в гористой местности. Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии работают в указанном районе", - говорится в сообщении.
