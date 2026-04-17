В Оренбуржье подозреваемый в нападении на полицейских скрылся в горах

УФА, 17 апр - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбуржье бросил автомобиль и скрылся в гористой местности, сообщает УМВД по Оренбургской области.
"Вооруженный злоумышленник бросил автомобиль в районе села Белошапка и, предположительно, скрылся в гористой местности. Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии работают в указанном районе", - говорится в сообщении.