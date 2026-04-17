- В Волгоградской области объявили беспилотную опасность.
- Жителей попросили избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам.
ВОЛГОГРАД, 17 апр – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Беспилотная опасность" на территории Волгоградской области. Объявлена в 21.45 17 апреля 2026. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
