- В Брянской области объявили ракетную опасность.
- Губернатор Александр Богомаз призвал жителей оставаться дома или искать укрытия.
БРЯНСК, 17 апр – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написал глава региона.
Одновременно в Брянской области действует введенная ранее беспилотная опасность.
