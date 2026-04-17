Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области объявили беспилотную опасность.
- В МЧС порекомендовали жителям оставаться дома и не подходить к окнам, а в случае нахождения на улице или в автотранспорте — направляться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 17 апр – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило региональное ГУ МЧС в своем канале на платформе Max.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 17.04.2026", - предупредило ведомство.
В МЧС рекомендовали жителям по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами и не подходить к окнам.
"Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - добавили в МЧС.
