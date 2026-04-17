Бастрыкину доложат по делу об отравлении детей в детском саду в Одинцово

- В Одинцово 27 воспитанников детского сада в возрасте от двух до семи лет обратились за медицинской помощью после отравления.
- По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об отравлении детей.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела по факту отравления 27 воспитанников детского сада в Одинцово, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"Председатель СК России Бастрыкин... поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области (Ярославу) Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела (об отравлении 27 детей - ред.), а также об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в официальном канале Следственного комитета на платформе Max.
В детском саду в Перми отравились дети
11 февраля, 08:57