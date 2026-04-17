Бастрыкину доложат по делу об отравлении детей в детском саду в Одинцово

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела по факту отравления 27 воспитанников детского сада в Одинцово, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.