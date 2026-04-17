Бастрыкину доложат по делу об отравлении детей в детском саду в Одинцово

18:04 17.04.2026
Бастрыкину доложат по делу об отравлении 27 детей в детском саду в Одинцово

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одинцово 27 воспитанников детского сада в возрасте от двух до семи лет обратились за медицинской помощью после отравления.
  • По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
  • Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об отравлении детей.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела по факту отравления 27 воспитанников детского сада в Одинцово, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
По данным следствия, 9 апреля за медпомощью в больницу обратились 27 воспитанников одного из детских садов Одинцово в возрасте от двух до семи лет. Уголовное дело расследуется по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Председатель СК России Бастрыкин... поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области (Ярославу) Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела (об отравлении 27 детей - ред.), а также об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в официальном канале Следственного комитета на платформе Max.
ПроисшествияРоссияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
