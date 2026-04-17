Мужчине, убившего двоих людей в Подмосковье, предъявили обвинение
17:52 17.04.2026
Мужчине, убившего двоих людей в Подмосковье, предъявили обвинение

Убившему двоих людей в Больших Вяземах мужчине предъявили обвинение

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчине предъявили обвинение в двойном убийстве в подмосковных Больших Вяземах.
  • Обвиняемый признал свою вину, сообщив, что совершил убийство в ходе конфликта на бытовой почве.
  • Суд заключил обвиняемого под стражу до 13 июня 2026 года.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Обвинение предъявлено мужчине, который убил двоих людей в подмосковных Больших Вяземах, свою вину он признал, сообщили в подмосковном главке СК.
Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщала РИА Новости, что подозреваемый в убийстве двоих мужчин в поселке Большие Вяземы в Подмосковье задержан.
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего убийством начальнице
1 апреля, 12:28
Во вторник в квартире в поселке Большие Вяземы обнаружены тела двух 39-летних мужчин с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следователем следственного отдела по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Следователем следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве (пункт "а" часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства на платформе Мах.
Уточняется, что на допросе следователю обвиняемый дал признательные показания, сообщив, что совершил двойное убийство в ходе конфликта со знакомыми на бытовой почве во время распития спиртных напитков.
Кроме того, прокуратура сообщила, что суд с учетом позиции представителя Одинцовской городской прокуратуры заключил его под стражу до 13 июня 2026 года.
Работа следователей в квартире, где нашли тело убитого ребенка - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
СК раскрыл подробности убийства мальчика в Подмосковье
17 марта, 18:21
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
