Мужчине, убившего двоих людей в Подмосковье, предъявили обвинение

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Обвинение предъявлено мужчине, который убил двоих людей в подмосковных Больших Вяземах, свою вину он признал, сообщили в подмосковном главке СК.

РФ Ранее старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщала РИА Новости, что подозреваемый в убийстве двоих мужчин в поселке Большие Вяземы в Подмосковье задержан.

Во вторник в квартире в поселке Большие Вяземы обнаружены тела двух 39-летних мужчин с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следователем следственного отдела по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

"Следователем следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве (пункт "а" часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства на платформе Мах

Уточняется, что на допросе следователю обвиняемый дал признательные показания, сообщив, что совершил двойное убийство в ходе конфликта со знакомыми на бытовой почве во время распития спиртных напитков.