Мужчине, убившего двоих людей в Подмосковье, предъявили обвинение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчине предъявили обвинение в двойном убийстве в подмосковных Больших Вяземах.
- Обвиняемый признал свою вину, сообщив, что совершил убийство в ходе конфликта на бытовой почве.
- Суд заключил обвиняемого под стражу до 13 июня 2026 года.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Обвинение предъявлено мужчине, который убил двоих людей в подмосковных Больших Вяземах, свою вину он признал, сообщили в подмосковном главке СК.
Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщала РИА Новости, что подозреваемый в убийстве двоих мужчин в поселке Большие Вяземы в Подмосковье задержан.
Во вторник в квартире в поселке Большие Вяземы обнаружены тела двух 39-летних мужчин с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следователем следственного отдела по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
"Следователем следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве (пункт "а" часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства на платформе Мах.
Уточняется, что на допросе следователю обвиняемый дал признательные показания, сообщив, что совершил двойное убийство в ходе конфликта со знакомыми на бытовой почве во время распития спиртных напитков.
Кроме того, прокуратура сообщила, что суд с учетом позиции представителя Одинцовской городской прокуратуры заключил его под стражу до 13 июня 2026 года.
