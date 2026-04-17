Немецкая компания направила оборудование для производства дронов Украине

Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем», а любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Немецкая компания 3w Professional GmbH, занимающаяся производством авиационных двигателей, направила более 500 поставок крупнейшим украинским производителям дальнобойных беспилотников, в том числе компании Fire Point, выяснило РИА Новости, изучив данные международных таможенных служб.

В сумме 3w Professional направила на нужды Украины 509 партий оборудования. При этом Fire Point названа одним из основных партнеров немецкой компании, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.

Одна из недавних поставок для Fire Point была отправлена в ноябре 2025 года, а партия от 3w Professional в феврале 2026 года предназначалась украинской компании "Рамзай", производящей дроны-камикадзе RZ-60, и еще одной компании-импортеру с Украины.

Согласно изученным данным, одна из посылок с авиационными двигателями для Fire Point в мае 2025 года обошлась в 1,7 миллиона долларов (более 128 миллионов рублей). В то же время одна из поставок от немецкой компании для "Рамзая" оценивалась примерно в 3 миллиона долларов.

Ранее минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ , компания 3w Professional находится в немецком городе Ханау на Лизе-Мейтнер-штрассе и производит поршневые двигатели мощностью 30 лошадиных сил. Компания Fire Point, по данным минобороны, находится в британском Милденхолле по адресу Вест-Роу-Роуд, 2.

Корреспондент РИА Новости передавал, что улица Вест-Роу-Роуд, где расположилась Fire Point, практически целиком проходит по территории базы британских ВВС Милденхолл.