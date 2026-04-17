Немецкая компания направила оборудование для производства дронов Украине - РИА Новости, 17.04.2026
02:13 17.04.2026
Немецкая компания направила оборудование для производства дронов Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая компания 3w Professional GmbH направила более 500 поставок крупнейшим украинским производителям дальнобойных беспилотников, в том числе компании Fire Point.
  • Одна из недавних поставок для Fire Point была отправлена в ноябре 2025 года, а партия от 3w Professional в феврале 2026 года предназначалась украинской компании «Рамзай», производящей дроны-камикадзе RZ-60.
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем», а любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Немецкая компания 3w Professional GmbH, занимающаяся производством авиационных двигателей, направила более 500 поставок крупнейшим украинским производителям дальнобойных беспилотников, в том числе компании Fire Point, выяснило РИА Новости, изучив данные международных таможенных служб.
В сумме 3w Professional направила на нужды Украины 509 партий оборудования. При этом Fire Point названа одним из основных партнеров немецкой компании, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Нидерландах признали, что содействуют Украине в производстве БПЛА
15 апреля, 23:08
Одна из недавних поставок для Fire Point была отправлена в ноябре 2025 года, а партия от 3w Professional в феврале 2026 года предназначалась украинской компании "Рамзай", производящей дроны-камикадзе RZ-60, и еще одной компании-импортеру с Украины.
Согласно изученным данным, одна из посылок с авиационными двигателями для Fire Point в мае 2025 года обошлась в 1,7 миллиона долларов (более 128 миллионов рублей). В то же время одна из поставок от немецкой компании для "Рамзая" оценивалась примерно в 3 миллиона долларов.
Ранее минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, компания 3w Professional находится в немецком городе Ханау на Лизе-Мейтнер-штрассе и производит поршневые двигатели мощностью 30 лошадиных сил. Компания Fire Point, по данным минобороны, находится в британском Милденхолле по адресу Вест-Роу-Роуд, 2.
Корреспондент РИА Новости передавал, что улица Вест-Роу-Роуд, где расположилась Fire Point, практически целиком проходит по территории базы британских ВВС Милденхолл.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Испании признали, что используют Киев для доработки оборонных систем
Вчера, 01:13
 
