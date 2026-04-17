00:42 17.04.2026
Израиль заявил, что за сутки атаковал более 380 объектов "Хезболлах"

© REUTERS / Shir Torem — Израильские военные на границе с Ливаном
Израильские военные на границе с Ливаном. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля заявила, что за сутки нанесла удары более чем по 380 объектам движения «Хезболлах» в Ливане.
  • Удары были нанесены по представителям движения, его штаб-квартирам и пусковым установкам.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00:00 по местному времени 17 апреля.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедшие сутки нанесла удары более чем по 380 объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
"За последние 24 часа Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 380 целям террористической организации "Хезболлах" в рамках поддержки операций наземных сил, действующих на юге Ливана", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
В армии утверждают, что удары были нанесены по представителям движения, его штаб-квартирам и пусковым установкам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с московским) 17 апреля.
При этом в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля будет контролировать буферную зону глубиной в десять километров на юге Ливана. Он подчеркнул, что не намерен выполнять ни одно из требований шиитского движения "Хезболлах".
