В России за год в 2,5 раза увеличили норматив помощи больным с гепатитом С

Министр здравоохранения назвал это шагом к исполнению поручения президента о минимизации заболеваемости к 2030 году.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Норматив объема помощи больным с вирусным гепатитом С увеличен в 2,5 раза за год, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В пятницу в Москве проходит итоговое заседание Коллегии министерства здравоохранения России.

"Норматив объема помощи больным с вирусным гепатитом С увеличен в 2,5 раза. Это реальный шаг к исполнению поручения президента о минимизации заболеваемости к 2030 году", - сказал Мурашко.