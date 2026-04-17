В России за год в 2,5 раза увеличили норматив помощи больным с гепатитом С.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Норматив объема помощи больным с вирусным гепатитом С увеличен в 2,5 раза за год, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание Коллегии министерства здравоохранения России.
"Норматив объема помощи больным с вирусным гепатитом С увеличен в 2,5 раза. Это реальный шаг к исполнению поручения президента о минимизации заболеваемости к 2030 году", - сказал Мурашко.
Ранее в пятницу на заседании министр также рассказал, что все российские дети с гепатитом С уже пролечены и войдут во взрослую жизнь здоровыми.