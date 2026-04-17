Нижегородские власти создадут "банк" участков для многодетных и бойцов СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. "Земельный банк" участков для многодетных семей и участников специальной военной операции появится в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Участникам СВО и многодетным семьям в Нижегородской области планируется предоставлять неиспользуемые земельные участки в действующих населенных пунктах, заявил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин на расширенном заседании регионального совета Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Формирование механизма по предоставлению бесхозяйных земельных участков в населенных пунктах Нижегородской области, оснащенных инженерной и социальной инфраструктурой, стало одной из ключевых тем обсуждения.

"По сути, речь идет о создании условий для возвращения людей в населенные пункты для их оживления и устойчивого развития, а также для решения целого ряда смежных задач, которые стоят перед нами. Мы рассчитываем, что в отдельных населенных пунктах численность жителей начнет расти. Будем ориентироваться на развитие тех территорий, где поблизости есть школы и доступная медицинская помощь. Также будем рассматривать зоны, прилегающие к районным центрам, либо те населенные пункты, где уже сформирована инфраструктура, чтобы все необходимое находилось в шаговой или транспортной доступности", – цитирует пресс-служба слова Никитина.

В качестве положительного примера работы по выявлению и вовлечению в оборот бесхозяйных и неиспользуемых земельных участков губернатор привел опыт Ярославской области, где реализуется соответствующая масштабная программа.

"Поставил задачу каждому муниципалитету найти определенное количество земельных участков такого типа. Мы в свою очередь будем помогать вместе с министерством имущественных и земельных отношений, Росреестром, государственно-правовым департаментом. Будем подключать и прокуратуру, организуем взаимодействие с органами судебной власти. Уже проведена предварительная работа, чтобы сформировать соответствующие практики", - сказал глава региона.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов представил алгоритм действий при принятии решения о санации территории. Документ должен стать единым стандартом для всех муниципалитетов. Его эффективное применение позволит восстановить налоговую базу и подготовить площадки под новые проекты.

Участники заседания регионального совета также коснулись темы строительства финансово доступного жилья для многодетных семей и семей участников специальной военной операции.