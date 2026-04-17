14:29 17.04.2026
В Нижегородской области при пожаре погиб ребенок

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Мурзицы Нижегородской области при пожаре погиб четырехлетний мальчик, его младшего брата госпитализировали.
  • Мать детей в это время отводила старшего ребенка в школу, оставив двоих дома одних.
  • Региональное СУСК возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), проводятся судебные экспертизы для установления причин пожара и смерти ребенка.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр – РИА Новости. Четырехлетний мальчик из многодетной семьи погиб, его младший брат госпитализирован в результате пожара в сельском доме в Нижегородской области, мать в это время отводила старшего ребенка в школу, сообщило МЧС региона.
Трагедия произошла в пятницу утром в Сеченовском округе.
"В селе Мурзицы произошло возгорание жилого дома на улице Луговая. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны происходило открытое горение кровли дома по всей площади. Очевидцы эвакуировали из дома двух мальчиков 2022 и 2023 годов рождения и направили их в Сеченовскую ЦРБ. К сожалению, впоследствии один из них — 2022 года рождения — скончался", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован на площади 45 квадратных метров.
"По предварительным данным, мать детей повела третьего ребёнка в школу, оставив двоих дома одних. На месте работают специалисты дознания и испытательной пожарной лаборатории для установления причины возгорания", - добавляет ведомство.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Следователи СК проводят осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, с целью установления причин пожара и смерти ребенка назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии", - отмечается в сообщении.
ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России
 
 
