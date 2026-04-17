Трамп заявил, что предложил НАТО держаться подальше от Ормуза

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что получил звонок из НАТО с предложением помощи в Ормузском проливе, которое он отверг, сказав альянсу держаться подальше.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.
"Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны", - написал Трамп в Truth Social, снова назвав альянс "бумажным тигром".