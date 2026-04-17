Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что предложил НАТО держаться подальше от Ормуза
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 17.04.2026 (обновлено: 17:31 17.04.2026)
Трамп заявил, что предложил НАТО держаться подальше от Ормуза

Трамп заявил, что предложил НАТО держаться подальше от Ормузского пролива

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что получил звонок из НАТО с предложением помощи в Ормузском проливе.
  • Он отверг предложение помощи, сказав альянсу держаться подальше от Ормуза.
  • Аракчи заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время перемирия в Ливане, на что Трамп поблагодарил Тегеран, но подчеркнул сохранение блокады морских портов Ирана.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что получил звонок из НАТО с предложением помощи в Ормузском проливе, которое он отверг, сказав альянсу держаться подальше.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.
"Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны", - написал Трамп в Truth Social, снова назвав альянс "бумажным тигром".
Трамп заявил, что запретил Израилю наносить удары по Ливану
Вчера, 17:04
 
В миреОрмузский проливДональд ТрампНАТОВоенная операция США и Израиля против ИранаАббас АракчиИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала