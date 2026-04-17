Эстонский министр сравнил разногласия в НАТО с отношениями супругов - РИА Новости, 17.04.2026
10:45 17.04.2026
Эстонский министр сравнил разногласия в НАТО с отношениями в долгом супружестве

© AP Photo / Olivier Matthys — Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
  • Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сравнил разногласия в НАТО с отношениями супругов, которые давно отметили золотую свадьбу.
  • Политик считает, что Европа не готова самостоятельно действовать в военном плане.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сравнил разногласия в НАТО с отношениями супругов, которые давно отметили золотую свадьбу, прожив в браке полвека и более, передает агентство Рейтер.
Президент США Дональд Трамп в интервью газете Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
"Он (Певкур - ред.) сравнил нынешние проблемы НАТО с долгим браком", - говорится в сообщении агентства, которому министр дал интервью.
Альянс был основан в 1949 году, это одно из ключевых событий Холодной войны между США и другими странами Запада, с одной стороны, и СССР и его союзниками - с другой.
Развивая свою мысль в образном ключе, Певкур добавил, что и 50 лет совместной жизни "не могут быть абсолютно безоблачными". "У вас есть разногласия и проблемы, и нужно разобраться с ними", - подчеркнул он. При этом, уточнил эстонский министр, Европа не готова самостоятельно действовать в военном плане.
