Кириенко вручил кировскому губернатору высшую награду общества "Знание"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил губернатору Кировской области Александру Соколову медаль имени С.И. Вавилова "За выдающиеся достижения в сфере просвещения" — это высшая награда российского общества "Знание", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Это выражение признания вклада всей Кировской области в просветительское движение. За 3 года в рейтинге общества "Знание" наш регион поднялся на 5-е место – почти в 35 раз увеличили число лекторов, в 2,5 раза – мероприятий и их участников", – написал Соколов в Мах.

Глава региона отметил, что сегодня более 500 человек - ученые, педагоги, врачи, аграрии, деятели культуры, политики, общественные деятели, молодежь, спортсмены, предприниматели, участники специальной военной операции – ежедневно проводят до 20 мероприятий для широкого круга школьников, студентов, родителей, старшего поколения.