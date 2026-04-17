Кириенко вручил кировскому губернатору высшую награду общества "Знание"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил губернатору Кировской области Александру Соколову медаль имени С.И. Вавилова "За выдающиеся достижения в сфере просвещения" — это высшая награда российского общества "Знание", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Это выражение признания вклада всей Кировской области в просветительское движение. За 3 года в рейтинге общества "Знание" наш регион поднялся на 5-е место – почти в 35 раз увеличили число лекторов, в 2,5 раза – мероприятий и их участников", – написал Соколов в Мах.
Глава региона отметил, что сегодня более 500 человек - ученые, педагоги, врачи, аграрии, деятели культуры, политики, общественные деятели, молодежь, спортсмены, предприниматели, участники специальной военной операции – ежедневно проводят до 20 мероприятий для широкого круга школьников, студентов, родителей, старшего поколения.
"Это всегда живое, убедительное и построенное на личном опыте лекторов общение. Есть у нас и уникальные проекты - "Вятский корпус защитников Отечества", "ШАГ", "Космическая неделя", клубы "Дети героев", просветительские родительские и Субботинские, Циолковские, Свято-Трифоновские образовательные чтения, опыт которых транслируется на федеральный уровень. Продолжаем нести людям умное, доброе, вечное", – подчеркнул Соколов.