МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании

На этом основана новая программа фонда.

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Украине в течение ближайших четырех лет требуется получить от внешних доноров финансирование в размере 135 миллиардов долларов, заявил в пятницу директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

« "Именно на этом основана наша новая программа МВФ , включая покрытие дефицита финансирования за счет денег доноров. У нас действует программа с пакетом внешнего финансирования ( Украины - ред.) в размере 135 миллиардов долларов США на четыре года", - сообщил он журналистам.

При этом в конце февраля руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине от самого фонда на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года.

Каммер не уточнил, откуда Киев планирует получить оставшиеся средства из указанной им суммы.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).