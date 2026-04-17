МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании
20:35 17.04.2026
МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании

МВФ: Украине требуется внешнее финансирование в $135 млрд в ближайшие 4 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента МВФ заявил, что Украине в ближайшие четыре года требуется внешнее финансирование в $135 миллиардов.
  • На этом основана новая программа фонда.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Украине в течение ближайших четырех лет требуется получить от внешних доноров финансирование в размере 135 миллиардов долларов, заявил в пятницу директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
"Именно на этом основана наша новая программа МВФ, включая покрытие дефицита финансирования за счет денег доноров. У нас действует программа с пакетом внешнего финансирования (Украины - ред.) в размере 135 миллиардов долларов США на четыре года", - сообщил он журналистам.
При этом в конце февраля руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине от самого фонда на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года.
Каммер не уточнил, откуда Киев планирует получить оставшиеся средства из указанной им суммы.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
