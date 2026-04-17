Мусоровоз с места взрыва во Владикавказе проверят на взрывоопасные вещества

Краткий пересказ от РИА ИИ
НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Мусоровоз с места взрыва во Владикавказе отбуксируют на полигон и проверят на наличие взрывоопасных веществ, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его данным, работник коммунальных служб погиб в результате взрыва во Владикавказе, произошедшего во время погрузки мусорных контейнеров.
"На месте происшествия приняли решение отбуксировать мусоровоз на полигон. Это необходимо, поскольку проводить разгрузку и полное обследование содержимого на месте небезопасно. На полигоне специалисты выгрузят весь мусор и тщательно проверят его на наличие возможных взрывоопасных предметов и веществ", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
По его словам, одновременно с этим на месте продолжает работу оперативно-следственная группа. "Территория повторно обследуется", - добавил глава региона.
Неделю назад, 10 апреля, в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. Под обломками нашли тела двоих погибших, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Позже в больнице скончался еще один пострадавший. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были арестованы собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва был введен режим ЧС.