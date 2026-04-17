Мухова впервые обыграла Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американка Кори Гауфф уступила чешке Каролине Муховой в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой 12-й ракетки мира Муховой со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Гауфф занимает третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Длительность встречи составила 2 часа 23 минуты.
Мухова впервые в карьере обыграла Гауфф. Счет по личным встречам - 6-1 в пользу американки.
В четвертьфинале турнира Мухова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.