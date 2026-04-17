Рейтинг@Mail.ru
Мухова впервые обыграла Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
18:08 17.04.2026
Мухова впервые обыграла Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

© Фото : Пресс-служба FFTЧешская теннисистка Каролина Мухова
Чешская теннисистка Каролина Мухова
© Фото : Пресс-служба FFT
Чешская теннисистка Каролина Мухова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешка Каролина Мухова обыграла американку Кори Гауфф в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Штутгарте.
  • Мухова впервые в карьере одержала победу над Гауфф, встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:3.
  • В четвертьфинале турнира Мухова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американка Кори Гауфф уступила чешке Каролине Муховой в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой 12-й ракетки мира Муховой со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Гауфф занимает третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Длительность встречи составила 2 часа 23 минуты.
Мухова впервые в карьере обыграла Гауфф. Счет по личным встречам - 6-1 в пользу американки.
В четвертьфинале турнира Мухова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Алькарас отказался сыграть в теннис в родной Испании
Вчера, 17:26
 
ТеннисСпортКори ГауффКаролина МуховаЭлина СвитолинаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала