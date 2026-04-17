Более десяти собак и кошек нашли хозяев в первый день выставки в Москве

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 10 собак и кошек нашли хозяев в первый день работы выставки питомцев в рамках спецпроекта "Моспитомец х Четвероногий друг" на Тверском бульваре в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Одиннадцать собак и кошек нашли хозяев в первый день спецпроекта "Моспитомец х Четвероногий друг" на Тверском бульваре. За четыре дня посетители познакомятся более чем с 200 кошками и собаками, которых ежедневно привозят из московских приютов", - говорится в сообщении в мессенджере Max.
Выход в цвет. Как виолу готовят к высадке в Москве
Отмечается, что для того, чтобы первый контакт прошел осознанно, гости могут прогуляться с понравившимся питомцем в сопровождении волонтера, получить консультацию представителей приюта и пройти собеседование. После этого нового друга можно будет забрать домой.