Более тысячи знаков безопасности заменят на водоемах Москвы до конца апреля

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более тысячи знаков безопасности заменят на столичных водоемах до конца апреля, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

"Более тысячи знаков безопасности заменим на столичных водоемах до конца апреля. Работы пройдут на 290 прудах, в том числе на самых популярных водоемах столицы", - говорится в сообщении в канале MAX.

Отмечается, что среди них, в частности, Патриаршие и Чистые пруды, Новодевичьи пруды, Головинские пруды и Дворцовый пруд в парке "Останкино".

"Весной специалисты ГУП "Мосводосток" меняют зимние информационные щиты "Выход на лед запрещен!" на летние – "Купаться запрещено!". Это нужно для предупреждения несчастных случаев на воде", - подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что знаки размещают так, чтобы из любой точки водоема был отчетливо виден хотя бы один щит.