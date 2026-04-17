В Москве возбудили дело спустя почти год после гибели пациента в больнице - РИА Новости, 17.04.2026
14:36 17.04.2026
В Москве возбудили дело спустя почти год после гибели пациента в больнице

  • В Москве возбудили уголовное дело после гибели пациента в больнице в мае 2025 года.
  • По одной из версий, смерть могла произойти из-за введения некачественной анестезии.
  • Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пациент скончался после операции в больнице в Москве, по одной из версий - из-за некачественной анестезии, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным ведомства, в публичном пространстве распространяется информация о гибели пациента в мае 2025 года в столичной больнице после операции. По одной из версий, смерть могла быть связана с воздействием препарата для анестезии из бракованной партии. Отмечается, что семья мужчины уже почти год не может узнать обстоятельств случившегося, а в свидетельстве о смерти указано: "Неуточненная причина смерти".
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в официальном канале СК РФ на платформе Max.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела, добавили в ведомстве. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
