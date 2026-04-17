В Москве возбудили дело спустя почти год после гибели пациента в больнице

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пациент скончался после операции в больнице в Москве, по одной из версий - из-за некачественной анестезии, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, в публичном пространстве распространяется информация о гибели пациента в мае 2025 года в столичной больнице после операции. По одной из версий, смерть могла быть связана с воздействием препарата для анестезии из бракованной партии. Отмечается, что семья мужчины уже почти год не может узнать обстоятельств случившегося, а в свидетельстве о смерти указано: "Неуточненная причина смерти".