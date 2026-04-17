В Москве мужчина спрыгнул с лестницы перехода на крышу поезда

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мужчина спрыгнул с лестницы перехода на крышу прибывающего электропоезда на станции метро "Таганская" в Москве, суд назначил ему 10 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как отметили в ведомстве, сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой мужчина находится на крыше электропоезда, а один из пассажиров помогает ему спуститься.
"Инцидент произошел на станции "Таганская". Злоумышленник поднялся по лестнице пешеходного перехода, перелез через перила и спрыгнул на крышу прибывающего состава", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что нарушителем оказался ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина, он был задержан в Подмосковье.
В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности). Суд назначил ему 10 суток административного ареста.
