12:01 17.04.2026
В Москве провели промывку Бородинского моста

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывку Бородинского моста в столице в рамках весенней уборки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе проходят масштабные промывки инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, в общей сложности до конца апреля приведем в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Провели промывку Бородинского моста в центре столицы, который соединяет Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей и Киевским вокзалом", - говорится в сообщении.
Заммэра отметил, что работы выполнила бригада коммунальных служб из 10 человек, были задействованы две поливомоечные машины. Движение автомобилей и пешеходов на время работ не ограничивали.
"Промыли ограждения, парапеты, лестничные сходы, вначале нанесли специальное моющее средство, затем смыли его водой при помощи аппаратов высокого давления. Каждое сооружение промываем после зимы по специальной технологии, для очистки тоннелей и мостов применяем щелочные растворы", - подчеркнул он.
