В Москве провели промывку Бородинского моста

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывку Бородинского моста в столице в рамках весенней уборки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе проходят масштабные промывки инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, в общей сложности до конца апреля приведем в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Провели промывку Бородинского моста в центре столицы, который соединяет Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей и Киевским вокзалом", - говорится в сообщении.

Заммэра отметил, что работы выполнила бригада коммунальных служб из 10 человек, были задействованы две поливомоечные машины. Движение автомобилей и пешеходов на время работ не ограничивали.