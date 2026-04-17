Мошенники предлагают россиянам проголосовать в конкурсе детских рисунков - РИА Новости, 17.04.2026
03:18 17.04.2026
Мошенники предлагают россиянам проголосовать в конкурсе детских рисунков

РИА Новости: мошенники предлагают проголосовать в конкурсе детских рисунков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Мужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты пишут россиянам в мессенджерах от лица знакомых и просят проголосовать в благотворительном конкурсе детских рисунков.
  • Ссылка, прикрепленная к сообщению, оказывается фишинговой и может привести к скачиванию вредоносного программного обеспечения.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аферисты стали писать россиянам в мессенджерах от лица знакомых и просить проголосовать в благотворительном конкурсе детских рисунков, выяснило РИА Новости.
Мошенник пишет жертве в мессенджере от имени знакомого и просит уделить несколько минут - проголосовать за ребенка родственников, который участвует в благотворительном конкурсе детских рисунков. К сообщению злоумышленник прикрепляет ссылку якобы на голосование.
Однако ссылка оказывается фишинговой: перейдя по ней, жертва может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.
