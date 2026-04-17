Мошенники предлагают россиянам проголосовать в конкурсе детских рисунков

Ссылка, прикрепленная к сообщению, оказывается фишинговой и может привести к скачиванию вредоносного программного обеспечения.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аферисты стали писать россиянам в мессенджерах от лица знакомых и просить проголосовать в благотворительном конкурсе детских рисунков, выяснило РИА Новости.

Мошенник пишет жертве в мессенджере от имени знакомого и просит уделить несколько минут - проголосовать за ребенка родственников, который участвует в благотворительном конкурсе детских рисунков. К сообщению злоумышленник прикрепляет ссылку якобы на голосование.