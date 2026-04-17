Эксперт рассказал, как мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам - РИА Новости, 17.04.2026
09:28 17.04.2026
Эксперт рассказал, как мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам

Аферисты выманивают у россиян деньги под предлогом доставки письма из МФЦ

Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам, сообщая о доставке бумажного письма из МФЦ и прося указать адрес.
  • Цель преступников — добиться передачи кода из SMS и на следующем этапе атаки убедить пользователя, что он якобы сообщил неизвестным код подтверждения от госсервиса.
  • В компании F6 рекомендуют не сообщать никаких кодов в переписке или по телефону и не торопиться во время разговора, а также хранить свою финансовую тайну.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам, сообщают о доставке бумажного письма из МФЦ и просят указать адрес: схема является многоэтапной и направлена на кражу денежных средств, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.
Главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков рассказал РИА Новости, что на первом этапе злоумышленники выдают себя за сотрудников курьерской службы и сообщают о необходимости "подтвердить данные".
Далее они просят пользователя назвать код из смс, продолжает эксперт. Мошенники отправляют смс с подставного номера, а сам код является случайным набором цифр. Цель преступников - добиться передачи кода и на следующем этапе атаки убедить пользователя, что он якобы сообщил неизвестным код подтверждения от госсервиса.
На следующем этапе атаки потенциальная жертва получает от мошенников ложное сообщение о взломе личного кабинета госсервиса, затем его запугивают уголовной ответственностью от имени сотрудников госструктур и под предлогом освобождения от ответственности требуют перевести деньги на якобы "безопасный счет" или передать курьеру.
"Помните, что злоумышленники постоянно разрабатывают и пробуют новые схемы и сценарии, играя на потребностях, любопытстве или страхах", - отметил Дудков.
В компании рекомендуют россиянам не сообщать никаких кодов в переписке или по телефону и не торопиться во время разговора - взять паузу и посоветоваться с родными и коллегами. Также стоит хранить свою финансовую тайну - если человек предлагает совершить любые денежные неизвестные операции, сразу нужно прекратить разговор.
