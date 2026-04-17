Олимпийские чемпионы Миура и Кихара объявили о завершении карьеры

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Олимпийские чемпионы в парном катании японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара объявили о завершении карьеры по окончании сезона.

Фигуристы, выступавшие вместе с 2019 года, заявили, что отдали все силы карьере и ни о чем не жалеют.

"Мы гордимся всем, через что прошли, и чувствуем, что многого добились на этом пути. Теперь мы вдвоем возьмемся за новые задачи, чтобы принести более широкое признание парному фигурному катанию в Японии", - говорится в совместном заявлении спортсменов в Instagram*.

24-летняя Миура и 33-летний Кихара с мировым рекордом в произвольной программе выиграли соревнования в парном катании на Олимпийских играх в Италии, а также стали серебряными призерами командного турнира. Кроме того, на их счету две золотые и две серебряные награды чемпионатов мира и серебро командного турнира Игр в Пекине.