Олимпийские чемпионы Миура и Кихара объявили о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
09:47 17.04.2026 (обновлено: 12:21 17.04.2026)
Олимпийские чемпионы Миура и Кихара объявили о завершении карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара объявили о завершении карьеры по окончании сезона.
  • Спортсмены, выступавшие вместе с 2019 года, заявили, что отдали все силы карьере и ни о чем не жалеют.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Олимпийские чемпионы в парном катании японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара объявили о завершении карьеры по окончании сезона.
Фигуристы, выступавшие вместе с 2019 года, заявили, что отдали все силы карьере и ни о чем не жалеют.
"Мы гордимся всем, через что прошли, и чувствуем, что многого добились на этом пути. Теперь мы вдвоем возьмемся за новые задачи, чтобы принести более широкое признание парному фигурному катанию в Японии", - говорится в совместном заявлении спортсменов в Instagram*.
24-летняя Миура и 33-летний Кихара с мировым рекордом в произвольной программе выиграли соревнования в парном катании на Олимпийских играх в Италии, а также стали серебряными призерами командного турнира. Кроме того, на их счету две золотые и две серебряные награды чемпионатов мира и серебро командного турнира Игр в Пекине.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
