Мишустин одобрил проект соглашения с Иорданией о сотрудничестве в медицине

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительством РФ и правительством Иордании о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу.
«
"Одобрить представленный Минздравом России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с иорданской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки", - сообщается в документе.
Глава российского кабмина поручил Минздраву России провести с участием МИДа переговоры с иорданской стороной и подписать от имени правительства РФ соглашение.