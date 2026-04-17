Мишустин одобрил проект соглашения с Иорданией о сотрудничестве в медицине
21:50 17.04.2026
Мишустин одобрил проект соглашения с Иорданией о сотрудничестве в медицине

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Иорданией о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.
  • Проект соглашения был предварительно проработан с иорданской стороной и согласован с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
  • Глава российского кабмина поручил Минздраву России провести переговоры с иорданской стороной и подписать соглашение от имени правительства России.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительством РФ и правительством Иордании о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу.
"Одобрить представленный Минздравом России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с иорданской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки", - сообщается в документе.

Глава российского кабмина поручил Минздраву России провести с участием МИДа переговоры с иорданской стороной и подписать от имени правительства РФ соглашение.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Песков: Россия хочет наращивать сотрудничество с Индией в сфере энергетики
15 апреля, 19:05
 
