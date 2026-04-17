Минобороны Румынии заявило о залетевшем на территории страны беспилотнике

Краткий пересказ от РИА ИИ Румыния заявила, что в ночь на пятницу беспилотник с территории Украины зашел в воздушное пространство республики.

КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Минобороны Румынии заявило, что беспилотник зашел в воздушное пространство республики в ночь на пятницу с территории Украины, чей был беспилотник, ведомство не сообщает.

"Системы ПВО отслеживали две воздушные цели, перемещавшиеся в приграничной зоне. Одна из целей вошла в воздушное пространство нашей страны, радиолокационный контакт с ней был потерян в 16 километрах к юго-востоку от Килия-Веке, над необитаемым районом", - говорится в сообщении МО Румынии

В релизе ведомства не сообщается, кому принадлежит беспилотник, но есть осуждение действий российской стороны. Про действия украинской стороны, которая использует дроны для отражения атак, ничего не говорится.

В ведомстве отметили, что группа министерства национальной обороны готова отправить в пятницу утром исследовательскую миссию в соответствующий район.

НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.