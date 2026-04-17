Запущенные с Плесецка космические аппараты вывели на целевую орбиту

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту космические аппараты, запущенные в интересах Минобороны.
"В расчетное время аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", — заявили в министерстве.
Там отметили, что бортовые системы объектов работают штатно, с ними поддерживают устойчивую телеметрическую связь.
"Союз-2.1б" стартовал с Плесецка сегодня ночью. Предыдущий запуск с этого космодрома состоялся 3 апреля. Тогда на орбиту вывели военный спутник.