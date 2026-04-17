05:25 17.04.2026
Российские ученые разработали систему дистанционного минирования

Учёный проводит эксперимент в лаборатории. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые разработали мину против бронетехники для дистанционного минирования.
  • Мина подвешивается к беспилотному летательному аппарату, сбрасывается на высоте не более 100 метров и срабатывает при нахождении цели над миной на расстоянии не менее 50 сантиметров.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Группа ученых из России разработала мину против бронетехники для дистанционного минирования, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
"Модель относится к инженерным кумулятивным минам, которые устанавливаются на местности при помощи дистанционного минирования против подвижных бронированных объектов", - говорится в документе.
Как пояснили разработчики, противотранспортная мина подвешивается к беспилотному летательному аппарат, сбрасывается на высоте не более 100 метров и срабатывает при нахождении цели над миной на расстоянии не менее 50 сантиметров.
"Созданная мина показала свои высокие поражающие способности при испытаниях", - подытожили ученые.
ТехнологииРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
