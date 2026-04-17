Международный суд ООН стал ареной юридической войны, заявила Захарова

© AP Photo / Peter Dejong Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международный суд ООН в последнее время стал ареной "юридической войны", его юрисдикцией злоупотребляют для предъявления абсурдных претензий к России, сообщает МИД РФ.

"К сожалению, в последнее время суд ( ООН - ред.) стал ареной "юридической войны". Его юрисдикцией откровенно злоупотребляют для предъявления заведомо абсурдных претензий к России", - следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с 80-летней годовщиной начала работы Международного Суда ООН.

Там отмечается, что на фоне нарастающей волны претензий в суде от государств многополярного мира, предъявляемых странам западного лагеря в связи с грубыми нарушениями правил международного права, наблюдается стремление Запада установить контроль над Международным Судом ООН.