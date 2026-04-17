Международный суд ООН стал ареной юридической войны, заявила Захарова
12:28 17.04.2026 (обновлено: 12:57 17.04.2026)
Международный суд ООН стал ареной юридической войны, заявила Захарова

Захарова: юрисдикцией Международного суда ООН злоупотребляют для претензий к РФ

© AP Photo / Peter DejongВид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный суд ООН стал ареной юридической войны, заявила Мария Захарова.
  • По ее словам, его юрисдикцией злоупотребляют для предъявления абсурдных претензий к России.
  • Наблюдаются попытки продвинуть судей с ангажированными позициями, продиктованными политическими пристрастиями.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международный суд ООН в последнее время стал ареной "юридической войны", его юрисдикцией злоупотребляют для предъявления абсурдных претензий к России, сообщает МИД РФ.
"К сожалению, в последнее время суд (ООН - ред.) стал ареной "юридической войны". Его юрисдикцией откровенно злоупотребляют для предъявления заведомо абсурдных претензий к России", - следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с 80-летней годовщиной начала работы Международного Суда ООН.
Там отмечается, что на фоне нарастающей волны претензий в суде от государств многополярного мира, предъявляемых странам западного лагеря в связи с грубыми нарушениями правил международного права, наблюдается стремление Запада установить контроль над Международным Судом ООН.
"Видны попытки продвижения судей, занимающих откровенно ангажированные позиции, продиктованные не юридическими нормами, а политическими пристрастиями. Параллельно блокируются и вытесняются судьи, не устраивающие Запад", - уточняется в комментарии.
