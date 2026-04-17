Международный суд ООН стал ареной юридической войны, заявила Захарова

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международный суд ООН в последнее время стал ареной "юридической войны", его юрисдикцией злоупотребляют для предъявления абсурдных претензий к России, сообщает МИД РФ.
"К сожалению, в последнее время суд (ООН - ред.) стал ареной "юридической войны". Его юрисдикцией откровенно злоупотребляют для предъявления заведомо абсурдных претензий к России", - следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с 80-летней годовщиной начала работы Международного Суда ООН.
Там отмечается, что на фоне нарастающей волны претензий в суде от государств многополярного мира, предъявляемых странам западного лагеря в связи с грубыми нарушениями правил международного права, наблюдается стремление Запада установить контроль над Международным Судом ООН.
"Видны попытки продвижения судей, занимающих откровенно ангажированные позиции, продиктованные не юридическими нормами, а политическими пристрастиями. Параллельно блокируются и вытесняются судьи, не устраивающие Запад", - уточняется в комментарии.
Захарова рассказала, почему Россия защищает ООН
8 февраля, 18:27