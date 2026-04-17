В МИД рассказали о нюансах оформления загранпаспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Загранпаспорт можно оформить как в России, так и за рубежом в консульском отделе посольства или консульском учреждении Российской Федерации.

Заграничный паспорт может быть двух видов: нового и старого образца, при этом паспорт нового образца выдается на 10 лет.

Гражданин Российской Федерации может иметь одновременно два загранпаспорта, причем вторым может быть оформлен только биометрический паспорт.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В консульском департаменте МИД РФ рассказали о деталях, которые необходимо знать при оформлении заграничного паспорта для граждан России.

"Загранпаспорт можно оформить как в России , так и за рубежом в консульском отделе посольства или консульском учреждении Российской Федерации вне зависимости от страны пребывания", - говорится в сообщении консульского департамента МИД РФ, опубликованного в Telegram-канале департамента.

Дипломаты обратили внимание российских граждан, что заграничный паспорт может быть двух видов: нового и старого образца, а также подробно рассказали о преимуществах паспорта нового образца, выдаваемого на 10 лет.

"Гражданин Российской Федерации может иметь одновременно два загранпаспорта. При этом вторым может быть оформлен только биометрический паспорт", - подчеркнули в ведомстве.