Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о нюансах оформления загранпаспорта - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 17.04.2026
В МИД рассказали о нюансах оформления загранпаспорта

В МИД рассказали о правилах оформления загранпаспорта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийский загранпаспорт
Российский загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Российский загранпаспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Загранпаспорт можно оформить как в России, так и за рубежом в консульском отделе посольства или консульском учреждении Российской Федерации.
  • Заграничный паспорт может быть двух видов: нового и старого образца, при этом паспорт нового образца выдается на 10 лет.
  • Гражданин Российской Федерации может иметь одновременно два загранпаспорта, причем вторым может быть оформлен только биометрический паспорт.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В консульском департаменте МИД РФ рассказали о деталях, которые необходимо знать при оформлении заграничного паспорта для граждан России.
"Загранпаспорт можно оформить как в России, так и за рубежом в консульском отделе посольства или консульском учреждении Российской Федерации вне зависимости от страны пребывания", - говорится в сообщении консульского департамента МИД РФ, опубликованного в Telegram-канале департамента.
Дипломаты обратили внимание российских граждан, что заграничный паспорт может быть двух видов: нового и старого образца, а также подробно рассказали о преимуществах паспорта нового образца, выдаваемого на 10 лет.
"Гражданин Российской Федерации может иметь одновременно два загранпаспорта. При этом вторым может быть оформлен только биометрический паспорт", - подчеркнули в ведомстве.
Второй заграничный паспорт может пригодиться при частых поездках за рубеж, требующих одновременного оформления виз в представительствах сразу нескольких иностранных государств, при наличии в паспорте визы одного государства, которая препятствует въезду в другое государство и т.д.
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала