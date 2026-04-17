В МИД рассказали о нюансах оформления загранпаспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Загранпаспорт можно оформить как в России, так и за рубежом в консульском отделе посольства или консульском учреждении Российской Федерации.
- Заграничный паспорт может быть двух видов: нового и старого образца, при этом паспорт нового образца выдается на 10 лет.
- Гражданин Российской Федерации может иметь одновременно два загранпаспорта, причем вторым может быть оформлен только биометрический паспорт.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В консульском департаменте МИД РФ рассказали о деталях, которые необходимо знать при оформлении заграничного паспорта для граждан России.
"Загранпаспорт можно оформить как в России, так и за рубежом в консульском отделе посольства или консульском учреждении Российской Федерации вне зависимости от страны пребывания", - говорится в сообщении консульского департамента МИД РФ, опубликованного в Telegram-канале департамента.
Дипломаты обратили внимание российских граждан, что заграничный паспорт может быть двух видов: нового и старого образца, а также подробно рассказали о преимуществах паспорта нового образца, выдаваемого на 10 лет.
"Гражданин Российской Федерации может иметь одновременно два загранпаспорта. При этом вторым может быть оформлен только биометрический паспорт", - подчеркнули в ведомстве.
Второй заграничный паспорт может пригодиться при частых поездках за рубеж, требующих одновременного оформления виз в представительствах сразу нескольких иностранных государств, при наличии в паспорте визы одного государства, которая препятствует въезду в другое государство и т.д.
3 апреля, 06:29