"Металлург" – "Торпедо": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 17 апреля

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" и нижегородское "Торпедо" проведут пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 17 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Закончен в OT
09:36 • Робин Пресс
(Руслан Исхаков, Александр Петунин)
09:13 • Робин Пресс
(Егор Коробкин, Никита Коротков)
19:50 • Даниил Вовченко
(Сергей Толчинский)
05:19 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Сергей Толчинский)
02:51 • Андрей Белевич
(Александр Яремчук, Никита Шавин)
04:28 • Егор Виноградов
18:43 • Максим Летунов
(Богдан Конюшков)