"Металлург" обыграл "Торпедо" и последним вышел в полуфинал Кубка Гагарина
19:46 17.04.2026 (обновлено: 19:48 17.04.2026)
"Металлург" обыграл "Торпедо" и последним вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Металлург» обыграл «Торпедо» в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ, победив в овертайме со счетом 4:3.
  • Команда Андрея Разина выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и стала последним участником полуфинала Кубка Гагарина.
  • Следующим соперником «Металлурга» станет казанский «Ак Барс».
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на своем льду в овертайме нанес поражение нижегородскому "Торпедо" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Робин Пресс (10-я и 30-я минуты), а также отличились Даниил Вовченко (40) и Роман Канцеров (66). У "Торпедо" шайбы забросили Андрей Белевич (23), Егор Виноградов (45) и Максим Летунов (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 апреля 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
Металлург Мг
4 : 3
Торпедо НН
09:36 • Робин Пресс
(Руслан Исхаков, Александр Петунин)
09:13 • Робин Пресс
(Егор Коробкин, Никита Коротков)
19:50 • Даниил Вовченко
(Сергей Толчинский)
05:19 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Сергей Толчинский)
02:51 • Андрей Белевич
(Александр Яремчук, Никита Шавин)
04:28 • Егор Виноградов
18:43 • Максим Летунов
(Богдан Конюшков)
Команда Андрея Разина выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и стала последним участником полуфинала Кубка Гагарина. Следующим соперником магнитогорского клуба станет казанский "Ак Барс".
"Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь". "Торпедо" финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в 1/8 финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой "Северстали" - 4-1.
Хоккеисты ЦСКА - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
ЦСКА вылетел из плей-офф! "Авангард" добил команду Никитина
16 апреля, 20:00
 
