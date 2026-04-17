В мексиканском зоопарке мягкие игрушки заменили мать детенышу обезьяны

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Детенышу обезьяны из мексиканского зоопарка по имени Юдзи мягкие игрушки заменили мать после того, как та отказалась от него, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Юдзи... каждое утро просыпается, обнимая плюшевую собаку. Это больше, чем просто игрушка: этот мягкий компаньон выполняет роль... матери после того, как крошечного примата отвергла его собственная мать", - говорится в публикации.
Детеныш весит всего 673 грамма. Юдзи сравнивают со всемирно известным Панчем из зоопарка города Итикава в Японии. Но в отличие от него у Юдзи пока не было физического контакта с представителями своего вида. По данным агентства, большую часть времени малыш проводит внутри клетки.
"С самого начала Юдзи дали мягкую игрушку для утешения... игрушка выполняет роль матери, являясь для него основным источником чувства безопасности", - добавляет агентство.
Как отмечается, сотрудники мексиканского зоопарка Гвадалахары для поддержания гигиены поочередно заменяют собаку двумя другими игрушками - медведем и обезьяной.
Панч стал знаменитым после того, как зоопарк разместил в соцсети Х видео, на котором показано, как детеныш японской макаки всюду носит с собой плюшевую "маму"-орангутана и не расстается с ней. С февраля животное выпустили в стаю, и теперь обезьяна отчаянно старается подружиться с сородичами и найти свое место среди них. Кадры, на которых отторгнутый стаей Панч бежит к плюшевой "маме" и ищет у нее утешения, тронули сердца тысяч людей по всему миру.