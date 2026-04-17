В мексиканском зоопарке мягкие игрушки заменили мать детенышу обезьяны

"Юдзи... каждое утро просыпается, обнимая плюшевую собаку. Это больше, чем просто игрушка: этот мягкий компаньон выполняет роль... матери после того, как крошечного примата отвергла его собственная мать", - говорится в публикации.

Панч стал знаменитым после того, как зоопарк разместил в соцсети Х видео, на котором показано, как детеныш японской макаки всюду носит с собой плюшевую "маму"-орангутана и не расстается с ней. С февраля животное выпустили в стаю, и теперь обезьяна отчаянно старается подружиться с сородичами и найти свое место среди них. Кадры, на которых отторгнутый стаей Панч бежит к плюшевой "маме" и ищет у нее утешения, тронули сердца тысяч людей по всему миру.