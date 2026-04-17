Голикова заявила о проблемах с доступностью медпомощи в некоторых регионах - РИА Новости, 17.04.2026
12:29 17.04.2026
Голикова заявила о проблемах с доступностью медпомощи в некоторых регионах

Голикова: в некоторых регионах есть проблемы с доступностью медпомощи

Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Голикова заявила о проблемах с доступностью медицинской помощи в некоторых регионах России.
  • Проблемы связаны с географическими особенностями и низкой плотностью населения.
  • Голикова предложила расширить охват медицинской помощи за счет выездных медицинских бригад и передвижных медицинских комплексов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отдельные регионы имеют проблемы с доступностью медицинской помощи в связи с географическими особенностями и низкой плотностью населения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В силу географических особенностей и низкой плотности населения в отдельных регионах есть еще проблемы с доступностью медицинской помощи. Но этот вопрос необходимо взять на особый контроль и расширить охват ею за счет выездных медицинских бригад, медицинских комплексов, передвижных фельдшерско-акушерских пунктов", - сказала она в ходе расширенного заседания коллегии Минздрава России.
Такая возможность теперь есть у всех, отметила она.
Голикова добавила, что стопроцентное достижение показателей, которые утверждены в нацпроектах, были достигнуты в таких субъектах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининградская, Калужская, Мурманская, Псковская, Тульская и Тюменская области, Мордовия, Татарстан, Крым, Чеченская и Кабардино-Балкарская республики, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Медицинская сестра идет по коридору больницы - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медпомощью
6 апреля, 12:11
 
