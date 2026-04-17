Голикова заявила о росте общей заболеваемости россиян

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Общая заболеваемость россиян за 2025 год выросла на 3% в сравнении с 2024 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер приняла участие в итоговом заседании коллегии Минздрава России.
"Общая заболеваемость за 2025 год выросла на 3% в сравнении с 2024 годом" - сказала Голикова.
Она уточнила, что также возросла на 0,3% и первичная заболеваемость, рост показателей произошел практически по всем классам.
Вице-премьер добавила, что частично это обусловлено увеличением выявляемости заболеваний, связанным с повышением доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения.