Голикова заявила о росте общей заболеваемости россиян

12:21 17.04.2026
Голикова: общая заболеваемость в России за 2025 год выросла на 3%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков. Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общая заболеваемость россиян за 2025 год выросла на 3% в сравнении с 2024 годом, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
  • Также возросла на 0,3% и первичная заболеваемость, рост показателей произошел практически по всем классам.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Общая заболеваемость россиян за 2025 год выросла на 3% в сравнении с 2024 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер приняла участие в итоговом заседании коллегии Минздрава России.
"Общая заболеваемость за 2025 год выросла на 3% в сравнении с 2024 годом" - сказала Голикова.
Она уточнила, что также возросла на 0,3% и первичная заболеваемость, рост показателей произошел практически по всем классам.
Вице-премьер добавила, что частично это обусловлено увеличением выявляемости заболеваний, связанным с повышением доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения.
