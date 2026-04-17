Голикова заявила о росте общей заболеваемости россиян

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Общая заболеваемость россиян за 2025 год выросла на 3% в сравнении с 2024 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер приняла участие в итоговом заседании коллегии Минздрава России

"Общая заболеваемость за 2025 год выросла на 3% в сравнении с 2024 годом" - сказала Голикова

Она уточнила, что также возросла на 0,3% и первичная заболеваемость, рост показателей произошел практически по всем классам.