За 2025 год в России зарегистрировано 25 новых лекарств
12:12 17.04.2026 (обновлено: 12:20 17.04.2026)
За 2025 год в России зарегистрировано 25 новых лекарств

Голикова: В России зарегистрировано 25 ранее не производившихся лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России за 2025 год зарегистрировано 25 новых лекарственных средств.
  • Все 25 лекарственных средств — отечественные, ранее они не производились в стране.
  • 21 препарат из списка входит в дорожную карту по локализации производства лекарственных препаратов нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья".
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. По итогам 2025 года в России зарегистрировано 25 отечественных лекарственных средств, ранее не производящихся в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
"В 2025 году зарегистрировано 25 международных непатентованных наименований отечественных лекарственных средств из перечня жизненно важных и необходимых, ранее не производящихся на территории Российской Федерации", - сказала Голикова на заседании коллегии.
Она отметила, что из этого списка 21 препарат входит в дорожную карту по локализации производства лекарственных препаратов нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья".
