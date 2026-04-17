За 2025 год в России зарегистрировано 25 новых лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. По итогам 2025 года в России зарегистрировано 25 отечественных лекарственных средств, ранее не производящихся в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
"В 2025 году зарегистрировано 25 международных непатентованных наименований отечественных лекарственных средств из перечня жизненно важных и необходимых, ранее не производящихся на территории Российской Федерации", - сказала Голикова на заседании коллегии.
Она отметила, что из этого списка 21 препарат входит в дорожную карту по локализации производства лекарственных препаратов нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья".