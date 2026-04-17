Мишустин рассказал о новых задачах, стоящих перед российской медициной

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о новых задачах, которые стоят перед российской медициной, в частности он сообщил о необходимости усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями и формировать медицину здорового долголетия.

Михаил Мурашко. Глава правительства обратился с приветствием к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава РФ. Текст обращения зачитал министр здравоохранения РФ

"Сегодня перед нами стоят новые задачи. Ориентиры предстоящей работы определены президентом (РФ Владимиром Путиным – ред) в Стратегии развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Важно усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями, чтобы люди, страдающие ими, получали нужную терапию", - указал Мишустин

По его словам, необходимо внедрять инновационные методики во врачебную практику.

"А также формировать медицину здорового долголетия - для своевременного предупреждения рисков появления патологий. И, конечно, надо и дальше делать все необходимое для решения кадрового вопроса в наших больницах и поликлиниках, подготовки востребованных специалистов", - добавил Мишустин.