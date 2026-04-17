Львенка, замеченного на поводке в Москве, приютили в парке "Земля прайда"

- Парк львов "Земля прайда" приютил львенка, которого ранее выгуливали на поводке в Москве.
- Пока детеныш находится отдельно от других обитателей парка, сотрудники ожидают результатов анализов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подмосковный парк львов "Земля прайда" приютил львенка, которого ранее заметили на поводке на территории столичного жилого комплекса, сообщили в учреждении.
В начале апреля по соцсетям разлетелось видео, как испуганного львенка выгуливали на поводке на территории ЖК "Садовые квартиры". После резонанса животное пропало. По данным "Земли прайда", хищник прошел через несколько владельцев, прежде чем люди обратились в парк львов.
"Очень попросили помочь этому львенку... Наш парк-приют принял этого львиного ребенка, потому что судьба у него была бы абсолютно не завидная", - говорится в Telegram-канале организации.
Согласно сообщению, сейчас львенок находится отдельно от других обитателей парка, сотрудники "Земли прайда" ожидают результатов анализов. При отсутствии особо опасных заболеваний он сможет начать знакомство с другими сородичами.
Лев является одним из редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами РФ, внесен в список СИТЕС. Содержание таких видов в России влечет административную ответственность в виде штрафа и конфискации животного.
