Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 17.04.2026
Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса

© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса.
  • В 2026 году планируется призвать в Вооруженные силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу и службу в резерве Вооруженных сил.
  • Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва.
МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса, не прошедших срочную службу, сообщило агентство Белта.
«

"Указ "О призыве офицеров запаса на военную службу" подписал президент. В 2026 году предусматривается призвать в Вооруженные силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных сил и не имеющих права на отсрочку от призыва", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, мероприятия, предусмотренные данным указом, проводятся Вооруженными силами ежегодно на плановой основе.
«
"Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва", - говорится в сообщении.
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала