Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса.
- В 2026 году планируется призвать в Вооруженные силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу и службу в резерве Вооруженных сил.
- Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва.
МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу офицеров запаса, не прошедших срочную службу, сообщило агентство Белта.
«
"Указ "О призыве офицеров запаса на военную службу" подписал президент. В 2026 году предусматривается призвать в Вооруженные силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных сил и не имеющих права на отсрочку от призыва", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, мероприятия, предусмотренные данным указом, проводятся Вооруженными силами ежегодно на плановой основе.
«
"Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва", - говорится в сообщении.