Действия на Ближнем Востоке показали истинное лицо США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.04.2026
18:30 17.04.2026 (обновлено: 18:31 17.04.2026)
Действия на Ближнем Востоке показали истинное лицо США, заявил Лукашенко

Лукашенко: действия США на Ближнем Востоке показали миру их истинное лицо

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко заявил, что действия США на Ближнем Востоке показали миру истинное лицо Вашингтона и ограниченные возможности этой страны.
  • Он подчеркнул, что бездумная авантюра Трампа негативно повлияла на американцев и мировую экономику.
  • Белорусский лидер призвал США остановиться.
МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия США на Ближнем Востоке показали миру истинное лицо Вашингтона и то, что возможности этой страны не безграничны.
"Он (президент США Дональд Трамп – ред.) показал всему миру истинное лицо Соединённых Штатов Америки и возможности CША. Они не безграничны", - сказал Лукашенко в интервью RT.
Глава белорусского государства подчеркнул, что это показала "бездумная авантюра" США в Иране, последствия которой ощутили и американцы, и мировая экономика.
"Американцы должны остановиться и понимать, что кроме интересов США - Гренландия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Панамский канал и прочее - … есть страны, у которых есть свои интересы", - сказал Лукашенко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
