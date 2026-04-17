Действия на Ближнем Востоке показали истинное лицо США, заявил Лукашенко

МИНСК, 17 апр – РИА Новости.
МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия США на Ближнем Востоке показали миру истинное лицо Вашингтона и то, что возможности этой страны не безграничны.
"Он (президент США Дональд Трамп – ред.) показал всему миру истинное лицо Соединённых Штатов Америки и возможности CША. Они не безграничны", - сказал Лукашенко в интервью RT.
Глава белорусского государства подчеркнул, что это показала "бездумная авантюра" США в Иране, последствия которой ощутили и американцы, и мировая экономика.
"Американцы должны остановиться и понимать, что кроме интересов США - Гренландия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Панамский канал и прочее - … есть страны, у которых есть свои интересы", - сказал Лукашенко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.