Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко посоветовал США не лезть в Китай - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 17.04.2026 (обновлено: 19:01 17.04.2026)
Лукашенко посоветовал США не лезть в Китай

Лукашенко: если США не смогли справиться с Ираном, им не стоит лезть в Китай

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Если США не смогли справиться с Ираном, им не стоит лезть в Китай, заявил Лукашенко.
  • У КНР слишком большая мощь, добавил он.
МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Если США не смогли справиться с Ираном, им не стоит лезть в Китай, с этой мощью они не справятся, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Отрывок интервью показал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
«
"Главный враг Америки это Китай. Если американцы не смогли справиться с Ираном, я это давно сказал, не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут", - сказал белорусский лидер.
По его словам, руководство Соединенных Штатов поняло, что США - супердержава, но не сверхсила. "И этим самым, это главное, они дали надежду на то, что американцы, поняв это, будут считаться не только с Китаем и Россией. Россия - огромная территория. Там ничего не сделают они ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран тоже это показал. Я не говорю про следствие. Ближний Восток, мировая экономика и прочее, они же потерпели от этой бездумной авантюры в Иране", - сказал Лукашенко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреКитайИранСШААлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала