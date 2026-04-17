Лукашенко посоветовал США не лезть в Китай

МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Если США не смогли справиться с Ираном, им не стоит лезть в Китай, с этой мощью они не справятся, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Отрывок интервью показал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
По его словам, руководство Соединенных Штатов поняло, что США - супердержава, но не сверхсила. "И этим самым, это главное, они дали надежду на то, что американцы, поняв это, будут считаться не только с Китаем и Россией. Россия - огромная территория. Там ничего не сделают они ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран тоже это показал. Я не говорю про следствие. Ближний Восток, мировая экономика и прочее, они же потерпели от этой бездумной авантюры в Иране", - сказал Лукашенко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
3 апреля, 12:46