Краткий пересказ от РИА ИИ
МИНСК, 17 апр - РИА Новости. Будущее, когда США будут вынуждены считаться с интересами других стран, не за горами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Отрывок интервью показал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". Ведущий сказал, что Лукашенко - один из лидеров движения за светлое будущее для всего мира, и спросил, наступит ли когда-нибудь такой день, когда Белоруссия, КНДР, Иран, Россия, Китай, Бразилия не будут противостоять Западу, а будут стоять плечом к плечу, чтобы обеспечить светлое будущее для всех.
"Дай Бог, чтобы такое время наступило… (возможности Соединенных Штатов Америки) не безграничны, и может эта ситуация привести к такому. Американцы вынуждены будут считаться с интересами других, а значит светлое будущее не за горами", - сказал Лукашенко.